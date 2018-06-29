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29 Haziran 2018 17:50

Çeyrek asırdır görevde olan muhtar istifa etti

Edirne’nin Keşan ilçesi Büyükcami Mahallesi Muhtarı İlhami Coşkun, 27 yıllık muhtarlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

Çeyrek asırdır görevde olan muhtar istifa etti

29 Haziran 2018 17:50


27 yıldır muhtarlık yapan İlhami Coşkun, 6 dönemdir devam ettiği muhtarlık görevinden Keşan Kaymakamlığına verdiği dilekçe ile istifa ettiğini bildirdi. Görev yaptığı sürede kendisiyle beraber çalışanlara ve kendisine muhtarlık görevini layık gören herkese teşekkür eden Coşkun, vatandaşa hizmet ettiğinden dolayı gururlu olduğunu söyledi. İlhami Coşkun, Keşan Kaymakamlığına verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı:


“30.03.2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Keşan ilçesi Büyükcami Mahallesi muhtarı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Sağlık sorunlarım nedeniyle muhtarlık görevini yerine getiremediğim için bu görevimden istifa etmek istiyorum.”




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