CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı: “CHP’li üye sayısı 11 bine ulaştı”

Her gün onlarca CHP üyesi yaptıklarını söyleyen Pekcanlı, “Bunca yıllık CHP Edirne’de 2015 yani benim koltuğa geldiğim güne kadar sadece 8 bin üye yapmış, ben 2 yılda bu rakamı 11 bine ulaştırdım. Sayı her geçen gün artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Koltukların geçici olduğunu, kalıcı olanın icraatların olduğunu belirten Pekcanlı, “Kırsaldaki delegelerimiz kongre sürecinde akıllarına takılan her şeyi bize sorsunlar. Herhangi bir şaibeye izin vermeyeceğim. Partinin aklına yatmayan hiçbir şeye izin vermeyeceğim. Süreçle ilgili CHP’li olan herkes görevini bilecek ve yapacak. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. İnsanları kandırdıktan sonra insanların karşısına tekrar çıkmanın mantığı yok. Bu koltuklar gelip geçici. Bende bir ekiple birlikte hareket ediyorum. Beni de buraya getiren bir ekip var. Yılbaşına kadar ben bu koltuktayım. Yılbaşından sonra beni buraya getiren insanlar benden memnunlarsa oturup devam edeceğim” dedi.