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23 Aralık 2016 14:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: "Terörü bitiririz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl:

23 Aralık 2016 14:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, iktidara geldikleri takdirde terörü bitireceklerini söyledi.
Fırat Kalkanı Harekatı şehitlerinin cenazeleri için Trakya’da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, halkın kendilerini iktidara getirdikleri takdirde, ülkede bir çok sorunun çözüme kavuşacağını belirtti.
CHP Edirne İl Başkanlığı’nda basın toplantısı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, ülke sorunlarını bir çırpıda halledecek kadrolara sahip olduklarını dile getirerek, "Birikimimiz var, projelerimiz hazır, her geçen gün kendimizi güncelliyoruz, terörün de üstesinden biz geleceğiz. Bakın göreceksiniz biz iktidar olduğumuzda çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin terör diye bir gündemi olmayacak. Siz o ülkeyi yönetirken, bahsettiğim zafiyetleri yaratmazsanız, bir ülkenin sınır güvenliğini sağlarsanız, ülkenin sınırı yol geçen hanına dönmezse, kendi siyasi ikbaliniz için bunlara göz yummazsanız, terörü önlersiniz. Terörü önlemek radikal, ciddi tedbirlerle olur. Biz DAEŞ belasıyla niye uğraşıyoruz, biz El Nusra terörü ile niye uğraşıyoruz. Bizim o bölgemiz adeta yol geçen hanına döndü. Bu ülkenin istihbarat örgütleri zafiyet içerisinde, yabancı istihbarat örgütleri Türkiye’de cirit atıyor. Ne hakkı var benim topraklarımda cirit atmaya, işte budur. Terörü önlemek çok kolay, zihniyet önemli, yaklaşım önemli, anlayış önemli. Bunlar birkaç ay içinde halledilecek sorunlar hiç merak etmeyin" şeklinde konuştu.
Basın toplantısına Edirne İl Başkan Fevzi Pekcanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Fevziye Kirezci ve Edirne CHP’li belediye Başkanı Recep Gürkan da katıldı.



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