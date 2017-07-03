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03 Temmuz 2017 12:51

CHP heyeti buğdayı yerinde inceledi

Edirne Ticaret Borsası buğday alımına devam ediyor.

CHP heyeti buğdayı yerinde inceledi

03 Temmuz 2017 12:51

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve CHP Edirne il yönetimi, buğday alım ve satımı yerinde gözlemledi.


Edirne Ticaret Borsası buğday alım işlemine başlarken, üreticiler buğdaylarını dökme işlemlerini gerçekleştirdi. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve Edirne il yönetimi buğday satışları için Edirne Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonuna ziyarette bulundu. Taban fiyatlarının henüz açıklanmamasına dikkat çeken CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, “Bu sürede insanların borçları var, bu insanların bankalarla dertleri var. Biçtiği buğdayını satacak ama henüz fiyat yok” dedi.



“En iyi ekmeklik buğday Edirne’de”


Türkiye’nin en iyi ekmeklik buğdayının Edirne’de olduğunu ifade eden Bircan, “Şu anda Edirne’deki buğdayımızın protein 13’ün üzerinde gluteni var. Dolayısıyla Türkiye’nin en iyi ekmeklik buğdayı Edirne’de demektir. Ama siz burada bunun değerini ‘nasıl düşürürüz’ diyorsunuz. Geçen yılki fiyatlara bakıyorsunuz, geçen yılki fiyatlarla arasında şu ana 1 buçuk lira gibi bir fark var” ifadelerini kullandı.


Üretici Vahdettin Açık ise, “Biz çok maliyetli iş yapıyoruz. Bugün buğdaydan bir şey çıkarabilmemiz için taban fiyatın 1 buçuk lira olması lazım. Ama onlar dünya piyasaları diyorlar. Ne yazık ki bize bir şey yok” dsşd jtıaiha.




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