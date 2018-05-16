CHP’den İsrail tepkisi

CHP Edirne İl Başkan Vekili Nurten Çalışkan, parti binasında basın açıklaması yaparak, "Filistin’de yaşayanlar büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaraladığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorunun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu’da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail devletinin yetmişinci kuruluş yıldönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD’yi bu yanlış politikasını terk etmeye İsrail’i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin devleti ile İsrail’in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz" dedi.

"İnsani dram devam ediyor"

Filistin halkının yaşadığı insani dramın devam ettiğini vurgulayan Çalışkan, "ABD ve İsrail’in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanları Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail’in güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.