CHP'li Bircan Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'de toprağa verildi.

Muharrem İnce'nin kurultay çalışmaları sırasında Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara'da 4 aydır tedavi altında olan ve dün gece hayatını kaybeden Erdin Bircan'ın cenazesi, Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'e getirildi. Muharrem İnce'nin de katıldığı cenaze töreninde Bircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hasköy Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İnce'nin yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile çevre ilçelerin Belediye Başkanları ile parti yöneticileri, Bircan'ın milletvekili arkadaşları ile ailesi ve yüzlerce kişi katıldı.

Cami önünde alınan helallikten sonra Erdin Bircan'ın cenazesi, köy mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Muharrem İnce, köy kahvesinde köy halkına taziye ziyaretinde bulundu.