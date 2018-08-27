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27 Ağustos 2018 17:19

CHP’li Milletvekili Erdin Bircan’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın oğlu Eren Bircan, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

CHP’li Milletvekili Erdin Bircan’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

27 Ağustos 2018 17:19


Erdin Bircan, partisinin olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında gittiğini Iğdır’da 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü beyin kanaması geçirmiş, Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İbni Sina Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.


Erdin Bircan’ın oğlu Eren Bircan, babasının tedavi sürecinin devam ettiğini ifade ederek, “Babamın sağlık durumu her geçen iyiye gidiyor. Doktorlarıyla görüştüğümüzde, verilerin iyi olduğunu bizlerle paylaşıyorlar. Şuanda, yoğun bakımda. Ama 1 hafta ya da 10 gün içerisinde yoğun bakımdan çıkartılacak. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sürecin hızlı şekilde ilerleyeceği bizlere aktarıldı. Babam artık, elleriyle ve gözleriyle tepki vermeye başladı. Yakın zaman içerisinde sağlığına kavuşacaktır. Bizleri bugünde arayıp, sorarak yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.




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