CHP’li üyeden Kılıçdaroğlu’na dilekçeli uyarı

Işıkseren’in dilekçesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları toplantısında dile getirdiği “Kongre sürecine müdahil olmayın” konusunu kapsıyor.

CHP’li Işıkseren, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda dilekçesini okuyan Işıkseren, “Bildiğiniz gibi yeni bir kurultay süreci var, mahalle delege seçimleri de önümüzdeki hafta sonu başlıyor. Bu yönde de Sayın Genel Başkan’ın bir uyarısı var. Belediye başkanlarının kongreler sürecine müdahil olmaması, hatta bütünleştirici, uzlaştırıcı tavır sergilemesi noktasında bir hassasiyet sergiledi. Onunla ilgili de bu dilekçede bir takım tespitler ve talepler göreceksiniz” dedi.

“Somutlaştırın ve kamuoyuyla paylaşın diyorum”

Belediye başkanlarının tarafsız olması gerektiğinin altını çizen Işıkseren, “Bunlar CHP’nin yapısal bir sorunu ve bu sorunlar giderilmediği sürece kendini yeniden üretiyor. Bazı illerde şöyle bazı illerde böyle üretiyor ama var. Bunun var olduğunu söyleyen ise partinin en üst kişisi. Diyor ki belediye başkanlarına, ’karışmayın ve müdahale etmeyin’ Asıl burada odaklanmamız gereken konu genel başkan nasıl müdahale edilmesini önleyecek? Yani zaten dilekçemde sonuç bölümünde kendisine bunu somutlaştırın ve kamuoyuyla paylaşın diyorum. Bu sorunlar kapalı kapıların ardından gerçekleşen hadiseler. Bunları benim gibi birinin hafiyelik yapıp ortaya çıkarması mümkün değil. İşim de değil. Ama konunun özü ortada. Her şey açık. 2012’nin Aralık ayında Sayın Kılıçdaroğlu ’örgüt yapımız kötü ve sağlıksızdır’ dedi. Bu çok ciddi bir iddia. Bu örgütle 2012’den beri sen CHP’yi yönetiyorsun ve bu örgüt yapısının kötü ve sağlıksız olduğunu ifade etmene rağmen bununla ilgili herhangi bir adım atıldığını söylemek zor” dedi.

“CHP’nin inandırıcılığını, güvenilirliğini ciddi ölçüde zedelemektedir”

Işıkseren, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, isabetle belirttiğiniz gibi, partimizin örgüt yapısı sağlıksız ve kötüdür. Sizin Aralık 2012’de dillendirdiğiniz, benim ise çok önceden vakıf olduğum bu sorunu ve mütevazi çözüm önerilerini uzun zamandır parti kamuoyuna duyurma gayreti içindeyim. Hiç kuşku yok ki çok yönlü bir meseleyle karşı karşıyayız. Ancak, çözüme dair sonuç getirici adımların atıldığını söylemek zor olsa gerek. Sayın Genel Başkan, önümüzde kongreler var ve bu kongrelere, Aralık 2012’de belirttiğiniz gibi ‘sağlıksız ve kötü örgüt yapısı’ ile gireceğiz. Beş yılda bu sorunun çözümüne dair atılan adımların şekilsel kaldığı, sonuç getirmediği sizin de malumunuz. Geçen ay belediye başkanlarına 2018’de yapılacak olağan kurultay sürecine müdahale etmemeleri, çıkabilecek tartışmalarda uzlaştırıcı pozisyon sergilemeleri yönündeki uyarınız da, yönetsel ve örgütsel sorunlarımızın boyutunu yeterince ortaya koyuyor. Peki nasıl çözülecek bu sorun? Belediye başkanlarının kongrelere müdahalesinin önüne nasıl geçeceksiniz? Umarım daha fazla geç kalmaz, somut adımlar atarsınız, mahalle delege seçimleri başlamak üzere zira. Dahası şudur, sizden önceki genel başkandan miras bu sorun, CHP’nin inandırıcılığını, güvenilirliğini ciddi ölçüde zedelemektedir. Partimizin siyasi etik değerlere, ‘temiz toplum-temiz siyaset’ anlayışına verdiği önemi lafta bırakmaktadır” diye konuştu.