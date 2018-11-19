CHP'li vekil Erdin Bircan Selimiye'de son yolculuğuna uğurladı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Selimiye Cami'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Yıldırım, CHP'li Muharrem İnce ile çok sayıda milletvekili ve partililer katıldı.

“Allah'tan rahmet diliyorum”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “CHP Milletvekili Erdin Bircan, bir süre önce parti faaliyetleri için gittiği Iğdır'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre doktorların tüm gayretine rağmen, çalışmalarına rağmen hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baş sağlığı diliyorum” dedi.

“Parlamentomuzun çalışkan bir milletvekiliydi”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Erdin bey parlamentomuzun çalışkan bir milletvekiliydi. Kendisine her zaman şükran borçluyuz. Her dönem kendisine saygı duyduk. Fakat elim bir rahatsızlık geçirdi. Uzun süre yaşama direndi. Yaşamak için mücadele etti. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Ama sonuçta kader kaçınılmaz. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve son dönem de yerel seçimler de ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak anılan CHP'li Muharrem İnce de Bircan Ailesi'ne başsağlığı dileyerek, cami içerisinde açıklama yapmaktan kaçındı.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Bircan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi olan Edirne'nin Enez ilçesi Hasköy beldesine götürüldü.

Öte yandan, Bircan yaklaşık 4 ay önce partisinin çalışmaları için Iğdır'da bulunurken beyin kanaması geçirmiş ve Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Bircan, dün sabah saat 09.15 sularında hayatını kaybetmişti.