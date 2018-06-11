Çiftçiler, ürünleri TMO’ya dökmeye başladı

“http://randevu.tmo.gov.tr” internet adresinden randevu alan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde, traktör ve kamyonlara TMO Keşan Ajans Amirliğine gelerek ürünleri döküyor.

Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Mangır ve yönetim kurulu üyeleri, TMO Keşan Ajans Amirliğine gelerek, TMO Keşan Ajans Amir Vekili Erdoğan Çekiç ve çiftçilerle görüştü.

Daha sonra söz alan Rıfat Mangır ise 2018 yılının tüm üreticilere bereketli olmasını dilerken, verimlerin düşük olduğuna dikkat çekti. TMO Keşan Ajans Amirliğinin, günlük 900 ton alım yapılacağı, toplamda ise 21 bin ton kapalı depolama kapasitesine sahip olduğu ifade edildi. Gelen buğdayların bu kapasiteyi aşması durumunda TMO Keşan Ajans Amirliğinin açık alanlarına da buğday depolanacak, üreticiler mağdur edilmeyecek.