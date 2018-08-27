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27 Ağustos 2018 13:22

Çiftçilere 7/24 lastik tamiri hizmeti

Edirne’nin Süloğlu ilçesindeki bir oto lastik tamircisi, ilçenin köylerinde lastik tamircisi kalmayınca köylülere gezici lastik tamiri hizmeti veriyor.

Çiftçilere 7/24 lastik tamiri hizmeti

27 Ağustos 2018 13:22


29 yıldır lastik tamiri yapan 52 yaşındaki Hasan Kurgun, aracının kasasına koyduğu aletlerle köylülere 7/24 lastik tamiri hizmeti veriyor. Özellikle arazide çalışırken araçlarının tekerleği patlayan çiftçiler, Kurgun’un gezici lastik tamir servisinden oldukça memnun.


Kurgun, köylerdeki çiftçilere lastik tamiri hizmeti vermenin önemli olduğunu belirterek, “Köylerde lastik tamiri yapan kişiler kalmadı. Ben de ilçedeki dükkanımdaki hizmetimin dışında köylere aracımın kasasına koyduğum aletlerle hizmet veriyorum. Arazide lastik şişirmek için elektriğe ihtiyaç olduğu için jeneratör kullanıyorum. Bazı lastik şambrelleri tamir olmadığı için yeni şambrel takmam gerekiyor. Çiftçinin tarım işi için traktör çok önemli. Lastiği patlayan traktör tarlada kalıyor. Çiftçiler, beni arıyor. Ben de tarlaya gidip traktörün lastiğini tamir ediyorum. Çiftçilerin tarım işleri bu sayede yarım kalmıyor” dedi.




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