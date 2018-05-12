Çiftçilere süne zararlısı uyarısı

Süne zararlısının buğdayda yüzde 100’e varan oranda zarar meydana getirebildiğini ifade eden Mangır, “Süne zararlısının yoğunluğu, biyolojik dönemlerine, ürünün çeşidine ve fenolojik durumuna, iklim koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Kışlamış süneye karşı yapılan mücadelenin süne zararını önlemeye faydası yoktur. Süne ile ilaçlı mücadele sadece sünenin nimf dediğimiz yavrularına karşı yapılırsa başarılı olur. Bu nedenle kışlamış ergin süne buğday tarlalarına inmeden veya hemen indikten sonra ilaçlama yapmayınız” diye konuştu.

Mangır, süne ile mücadele kararı verilen hububat alanlarında mücadele yapılmadığı takdirde, yoğunluğuna bağlı olarak önemli düzeyde verim ve kalite kaybı ortaya çıkacağının altını çizdi.