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Çiftçinin bir yıllık emeği yola saçıldı

Edirne’de, römorkları kuru çeltik yüklü bir traktör, seyir halinde başka bir araca çarpmamak için yaptığı manevra ve fren sonrası devrildi.

Edirne'de, römorkları kuru çeltik yüklü bir traktör, seyir halinde başka bir araca çarpmamak için yaptığı manevra ve fren sonrası devrildi. Devrilme sonucunda römorkta yüklü 6 ton kuru çeltik yola saçıldı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Olin Kavşağı olarak bilinen Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şerif Esen 22 AD 929 plakalı traktörle seyir halindeyken, aniden yola çıkan plakası alınamayan ve yaşlı bir sürücünün yönetimindeki araca çarpmamak için sert fren ve manevra yapmak zorunda kaldı. Fren nedeniyle, traktöre bağlı bulunan ve kuru çeltik yüklü iki römorktan birisi makaslarından koparak, yat yattı.


Römorkta bulunan ve yaklaşık 18 bin TL değerindeki çeltik yola saçılırken, kaza nedeniyle Edirne-İstanbul karayoluna bağlanan yol üzerinde trafik ekipleri akışı bir süre tek şeritten verdi. Yola saçılan çeltikler, kısa sürede bölgeye gelen tarım işçileri tarafından süpürülerek toplandı. Kazada, kimse yara almazken, polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.


Yola saçılan kuru çeltiklerin havanın yağışlı olmaması nedeniyle zayi olmadığı belirtildi.

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