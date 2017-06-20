Çiftçiye 1,5 milyon TL’ye kadar hibe desteği

Hibe Çağrısı Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Keşan Belediyesi konferans salonunda başlayan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan ile bazı üreticiler katıldı. Toplantıda, TANAP Proje Yönetimi Üyesi Yurdanur Özsöyler, hibe destekleri hakkında bilgi verdi. Özsöyler, “Sosyal ve Çevresel Yatırım programları kapsamında TANAP boru hattının geçtiği il, ilçe ve köylerdeki halkın yaşam standardını arttırmak üzere projelerin uygulamaya konulmasına karar verildi. Bu kapsamda hibe çağrısına çıktı. 1. hibe çağrısı Kırıkkale ve doğusundaki illeri kapsıyordu. Buradaki ise 2. hibe çağrımız. Ankara’nın batısındaki illeri kapsıyor. Küçük ve orta ölçekli olmak üzere 2 hibe programı mevcut. Küçük ölçekli hibe programlarında 200 bin TL’ye kadar, orta ölçeklide de 1,5 milyon TL’ye kadar hibe verilecek. Destelenecek alanlar çok geniş bir yelpaze. Tarımsal faaliyetlerin tamamını kapsıyor. Desteklemelere başvuru yapmak isteyenler www.tanap-seip.com web sayfasından her türlü bilgi alabilecekler. 23 Haziran’da başvuru rehberleri siteye yüklenecek. Başvurular ise 23 Haziran-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek” dedi.