Çiğ inek sütüne zam

Ankara’da toplanan konsey, çiğ inek sütünün litre fiyatını soğutma bedeli hariç 1 lira 44 kuruştan 1 lira 70 kuruşa arttırdı. 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak zam bazı üreticilerin yüzünü güldürürken bazı üreticileri ise üzdü.

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, konuyla ilgili üyelerine gönderdiği yazılı mesajda, "01 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ulusal Süt Konseyince açıklanan çiğ sut referans fiyatı, 1,70 TL (üreticinin eline geçecek rakam) olarak açıklanmıştır. Kooperatif ve süt birlik payları firmalar tarafından ayrıca ödenecektir. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.