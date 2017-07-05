Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 14:58

Çiğ süte zam

Edirne’de çiğ inek sütünün litre fiyatına 9 kuruş zam geldi.

Çiğ süte zam

05 Temmuz 2017 14:58

1 lira 21 kuruş olan çiğ sütün litre fiyatı zamla birlikte 1 lira 30 kuruşa yükseldi.


Ulusal Süt Konseyi, sanayi ve üreticilerle Ankara’da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yem fiyatları, raf fiyatları, üreticinin giderleri göz önüne alınarak işlenmemiş süte 9 kuruşluk zam yapılma kararına varıldı. Bazı üreticiler zammı yerinde bulurken bazıları ise zammı az bulduğunu ifade etti.


Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulusal Süt Konseyi, Ankara’da toplantı gerçekleştirdi. 1 Temmuz-28 Şubat 2018 tarihinde geçerli olmak üzere soğutulmuş inek sütüne 9 kuruş zam yapıldı. Konsey, 2018 yeniden toplanacak. Hayırlı olsun üreticimize" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:30
  • İkindi :17:31
  • Akşam :20:59
  • Yatsı :23:01
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!