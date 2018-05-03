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03 Mayıs 2018 17:09

Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet için lokma döktüler

Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in ölüm yıldönümü dolayısıyla Edirne’de esnaflar, Selimiye Camii’nin gölgesinde lokma dökerek vatandaşlara ikram etti.

Cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet için lokma döktüler

03 Mayıs 2018 17:09


Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Bugün burada toplanma amacımız peygamber efendimizin müjdelediği cihan padişahı Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han’ın 3 Mayıs 1481 aramızdan ayrılışının ölüm yıldönümü için dua eşliğinde lokma ve Deva-i Misk dağıtıyoruz. Edirneli Mehmet’i fetihlerin fatihi Fatih Sultan Mehmet’i anmak için toplandık. Nuri Böcekbakan hocamızın duası ile Fatihalarımızı yolluyoruz" dedi.


Fatih Sultan Mehmet Han, Edirne Müftülüğü duahanı Nuri Böcekbakan Hocanın duası ile anıldı. Duaların ardından kentte bulunan çok sayıda yerli ve yabancı turiste lokma ikram edildi.




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