‘Çile' kuyruğu hafta başına da sarktı: 12 kilometre

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreyi aştı.

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule'de, ‘tır' kuyruğu 12 kilometreyi aştı. Hafta sonu yaşanan uzun araç yoğunluğu Pazartesi gününe de sarkınca, günlerdir ihracat yüklerini yurt dışına götürmek için yollarda bekleyen tır şoförleri, adeta isyan etti.

Hafta sonu yoğunluğu Pazartesi'ye taşındı

Bulgaristan'daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda iddiaya göre yetersiz personel çalıştırılması ve Türk tarafındaki yoğunluğuna cevap verilememesi nedeniyle Kapıkule'den hafta sonu çıkış işlemi yapılan tır sayısının karşılanamadığı belirtildi. Hafta sonu yaşanan yoğunluk eritilemeyince, uzun araç kuyruğu hafta başına da sarktı. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreyi aştı.

"Kaynak nereden onu da bilmiyoruz”

Tır şoförlerinden Özcan Özdoğan, 27 yıldır bu meslekte olduğunu belirterek, “Bizi en çok rahatsız eden burada beklemek. Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Özellikle şu son 3-4 yıldır bu çileyi çok daha fazla çekiyoruz. Kaynak nereden, onu da bilmiyoruz. Bulgar'dan mı kaynaklanıyor? Türkiye tarafından mı kaynaklanıyor? Onu da bilmiyoruz. Onlara soruyoruz bizi suçluyorlar. Bizimkilere soruyoruz, onları suçluyorlar. Yani sonuçta çile hep bize” dedi.