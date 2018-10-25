Çocuklar dünyayı görerek öğrenecek

Balkanların ve Türkiye'nin en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi olma özelliğini taşıyan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Müzede dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak bilinen; dünyanın en mutlu çocuklarının yetiştiği STEAM yani Finlandiya Eğitim modeliyle eğitim verileceğini aktaran Gürkan, 29 Ekim Pazartesi günü tüm Edirne halkını, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi açılışına davet etti.

"Türkiye ve Balkanların en büyük çocuk müzesi"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Toplamda 12 bin metrekare bir alana sahip, Türkiye ve Balkanların en büyük çocuk müzesi bu. Şimdiden söyleyeyim birçok ödül alacağımıza hep birlikte şahit olacağız. Burada öğretmen arkadaşlarımız görev yapacak. Sadece Edirne'nin değil Trakya ve Balkanlarda yaşayan birçok çocuğumuzun burada eğitim alacağına inanıyoruz. Açılış günümüze de yine Yunanistan ve Bulgaristan'dan çocuklarımızı davet ettik" dedi.

"Finlandiya eğitim modelini uygulayacağız"

Gürkan, "Tüm dünyada en yaygın eğitim modeli olan ve bilimsel olarak da kanıtlanmış olan dünyanın en mutlu çocuklarının yetiştiği Finlandiya eğitim modeli ya da STEAM eğitim modelini uygulayacağız. Altını çizerek söylüyorum burası bir çocuk parkı değil, bir dinazor parkı değil bir eğitim alanı. Çocuklar burada dünyanın oluşumu, canlı yaşamının başlangıcı, nasıl zaman içerisinde değişim gösterdiği, nasıl evrildiği ve ardından doğa ile teknolojinin nasıl bir uyum gösterdiğini öğrenecek. Ve evrensel dört değer olan sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşmanın temel değerlerini burada öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

Gürkan, Köy Enstitüleri'nin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in isminin çocuk müzesine verildiğini kaydetti.