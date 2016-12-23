Çocuklara çürüksüz diş eğitimi

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, çocukların çürüksüz dişlere sahip olmaları için ilkokul öğrencilerine eğitim verdi.

Çocukların sağlıklı ve çürüksüz dişlere sahip olmalarını hedefleyen Edirne Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, özel bir alışveriş merkezi ve Toplum Elçisi İşbirliği ile ilkokul öğrencilerine “Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi” düzenledi.

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Dt. Cansu Yaşar tarafından verilen eğitimde, ağız ve diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama tekniği, diş sağlığında doğru beslenme konularında bilgi verildi. Öğrencilere, Koruyucu Diş Sağlığı kapsamında yapılan fissur uygulamaları hakkında sözlü ve görsel (video) sunum yapılarak önemi vurgulandı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği eğitim, soru cevap bölümüyle sona erdi.