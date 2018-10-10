Çocukların tehlikeli motosiklet yolculuğu

Edirne'de iki motosikletteki çocuk yolcular görenleri şaşırttı.

Londra Asfaltında trafikte seyreden biri çocuk 3 kişinin bindiği motosiklet ile ikisi çocuk 3 kişinin bindiği motosiklet, cep telefonuna kaydedildi. Yürekleri ağızlara getiren görüntüde, iki genç kızın arasına bir kız çocuğunun oturtulduğu, bir diğer görüntüde ise iki çocuğun erkek sürücünün önüne ve arkasına oturduğu görülüyor. İki görüntüde de motosiklet sürücülerinin ve yolcuların kask takmaması dikkatlerden kaçmadı. Sürücüler, tehlikeye aldırmadan trafikte seyirlerine devam etti.