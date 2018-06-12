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12 Haziran 2018 13:16

Çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Yapımcı, sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı’nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı.

Çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

12 Haziran 2018 13:16

5 yaşında Edirne’de ilkokula başlayan Ilıcalı’nın ilkokulu pekiyi ile bitirdiği kayıtlarda yer alıyor.


29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi.


Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı’nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.


Ilıcalı’nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor.




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