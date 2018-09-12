Çorbasının ünü Trakya'yı sardı

Edirne'nin meşhur Yıldırım Çorbacısı, Trakya'nın bir çok il ve ilçesinden müşteri çekiyor.

Yıldırım Çorbacısı'nın özellikle işkembe çorbası, müşterilerini hem tat hem de fiyat olarak cezbediyor. Günde yaklaşık bin müşteriye hizmet veren çorbacı, 7 gün 24 saat açık.

Yıldırım Çorbacısı'nın sahibi Ali Bop, ününün Trakya'yı sardığını belirterek, “İlkokulu bitirdiğimden bu yana bu işe başladım ve devam ediyorum. PTT'den emekli olduktan sonra da Yıldırım Mahallesi'nde çorbacı dükkânımızı açtık. Yapamayacağım çorba yok, 150 çeşit çorba yaparım. Daha çok tutulan işkembe çorbası. Ramazan ve bayram tatilleri hariç 24 saat kesintisiz dükkânımız açık. Lezzet formulü çorbanın terbiyesindedir. Suya damak tadı veriyor, yaptığın suyu imana getiriyorsun. Aileler çocuklarıyla geliyor, düğün dağıldığında gelin damat sülalesi dükkânımızda. Sadece mahallemize değil, tüm Trakya'ya hizmet veriyoruz. Ünümüz Amerika, Almanya, Balkanlara, hatta dünyaya yayıldı. Almanya'ya, Manisa'ya çorba gönderdik. Duymuşlar ismimizi giderken bizi bulup gelip çorba alıyorlar. Bulgaristan, Yunanistan'a, Romanya'ya gidenler dönüşte hepsi burada. Balkanlardan da çok rağbet var. Ustam dünya çapında bir ustaydı rahmetli Aşçı İdris'ti. Fiyatlarımıza gelince 5 Lira'dan satıyoruz. Sürümden kazanıyoruz. Geçinecek kadar olsun. Torunumu dükkândan kazancımızla okuttum. İstanbul'da okudu avukat oldu Edirne'ye gelecek ve ofisini açacak. 7 gündüz 5 de gece olmak üzere 12 kişi çalışıyor günde bine yakın çorba satışımız oluyor” dedi.