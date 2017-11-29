Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacak eserlerden Edirne de payını alacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapımı tamamlanan 7,7 milyar lira yatırım bedelli 375 eser hizmete alınacak. Ülke genelinde hizmete alınacak bu tesislerden Edirne’nin de payına düşeni aldığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Edirne’de tamamlanan 43 adet tesisi de bu açılış merasimi ile hizmete alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Edirne’de yılda 20 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz"

Hizmete alınacak Keşan Atıksu Arıtma Tesisi, İçmesuyu Kayalıköy Barajı Arıtma Tesisi, Kayalıköy Barajı İsale Hattı, sulama ve tek tesis olarak değerlendirilen 34 adet taşkın koruma tesisinden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Tamamlanan tesisler ile Edirne’de yılda 20 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Bunun yanı sıra 10 bin 450 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız. 2 ilçe, 2 belde, 28 köy ile 8 bin 100 dekar araziyi taşkın zararlarından koruyacağız. Ayrıca bu açılış merasiminde Bakanlığımıza bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan tesis ve çalışmaları da hizmete alacağız. Bu eserler arasında ise yeni orman yolları, ağaçlandırma, orman köylüsüne destek, fidan üretimi, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 160 milyon 488 bin TL’yi geçiyor" dedi.