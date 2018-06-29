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29 Haziran 2018 18:38

Dalgıçlar, Saros Körfezi’nde dip temizliği yaptı

Edirne’nin Enez ilçesinde Kabotaj ve Denizcilik Haftası nedeniyle, dalgıçlar dip temizliği yaptı.

Dalgıçlar, Saros Körfezi’nde dip temizliği yaptı

29 Haziran 2018 18:38


Kabotaj ve Denizcilik Haftası nedeniyle Enez’de etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, Enez Liman Başkanı Necdet Biçici ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik çerçevesinde, Enez Limanı’nda 6-8 metre arası derinlikte su altı dip temizliği yapıldı.


Dalış öğretmeni Erden Özge ve dalış merkezi ekibinden dokuz profesyonel dalgıcın katıldığı su altı dip temizliği çalışmalarında suyun bulanık ve görüşün az olmasına rağmen, kısa süre içerisinde su altından toplanan atıklar görenleri hayret içinde bıraktı. Su altından toplanan atıklar arasında içki şişesinden kamyon lastiğine kadar birçok zararlı madde çıkarıldı. Etkinlik sonunda konuşan Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, “Bu haftanın önemine uygun olarak farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Faydalı olacağını umuyorum. Etkinliklerimiz sorumluluk bölgemizdeki diğer sahillerde de devam edecek. Denizlerimizi daha iyi tanımalı, sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Haftasını kutluyorum.” dedi.




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