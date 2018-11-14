Darp edilen göçmenlere köylüler sahip çıktı

Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından dövülerek Türkiye'ye gönderilen Yemen ve Filistinli bir grup göçmen, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyüne sığındı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyü sakinleri tedbir amaçlı arazileri gezdikleri sırada bir grup göçmen vatandaşı çıplak halde buldu. Köy halkı daha sonra bir kahvehaneye getirdikleri göçmenlere sıcak çay ikram etti. Köylüler şahısların vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izine rastlayınca jandarma ekiplerine bilgi verdi. Köy halkı jandarma ekipleri gelene kadar göçmenlere yiyecek ve eşya yardımında bulundu. Köy kahvesine gelen jandarma ekipleri daha sonra göçmenleri alarak Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.