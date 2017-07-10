Davul zurna ekibi, Gürkan’ı karşıladı

20 davul, 20 zurna ve bir şeften oluşan ekip, sabah saatlerinde belediye önünde haftanın başlaması nedeniyle Kırkpınar nağmelerinden oluşan bir gösteri yaptı. Bu arada belediyeye gelen Başkan Recep Gürkan’ı da karşılayan ekibin şefi Fahrettin Zurnacı, Başkan Gürkan’a çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da davul zurna ekibine teşekkür ederek, “Bugün 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalimiz başlıyor. Festivalin başta Edirne olmak üzere bütün Türk milletine, yağlı güreşe hayırlı uğurlu olsun. Sizleri de emekleriniz için şimdiden kutluyorum, kolay gelsin” dedi.