Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 15:57

Davul zurna ekibi, Gürkan’ı karşıladı

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali davul zurna ekibi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı belediyeye gelişinde karşılayarak çiçek takdim etti.

Davul zurna ekibi, Gürkan’ı karşıladı

10 Temmuz 2017 15:57


20 davul, 20 zurna ve bir şeften oluşan ekip, sabah saatlerinde belediye önünde haftanın başlaması nedeniyle Kırkpınar nağmelerinden oluşan bir gösteri yaptı. Bu arada belediyeye gelen Başkan Recep Gürkan’ı da karşılayan ekibin şefi Fahrettin Zurnacı, Başkan Gürkan’a çiçek takdim etti.


Belediye Başkanı Recep Gürkan da davul zurna ekibine teşekkür ederek, “Bugün 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalimiz başlıyor. Festivalin başta Edirne olmak üzere bütün Türk milletine, yağlı güreşe hayırlı uğurlu olsun. Sizleri de emekleriniz için şimdiden kutluyorum, kolay gelsin” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:31
  • İkindi :17:32
  • Akşam :20:58
  • Yatsı :22:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!