’Demir Perde Bisiklet Yolu’ rotasına Trakya’dan 128 kilometre eklendi

’Demir Perde Bisiklet Yolu’ rotasının, Trakya turizmine ciddi katkıda bulunması hedefleniyor.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Parlementosu Milletvekili Turizm ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Michael Cramer, "30 yıl önce ’çılgınca’ olarak nitelendirilen bu fikir şu anda 10 bin kilometreyi aşkın 20 ülkeden geçen bir bisiklet yoluna dönüştü" dedi.

"Bu bir rüyanın gerçek oluşudur"

Avrupalı Parlementer ve aynı zamanda Demir Perde Bisiklet Yolu rotasının tasarımcısı Michael Cramer, "30 yıl önce ’çılgınca’ olarak nitelendirilen bu fikir şu anda 10 bin kilometreyi aşkın 20 ülkeden geçen bir bisiklet yoluna dönüştü. Bir rüyanın gerçek oluşudur bu. Bisiklet turizmi son yıllarda çok yükselişte. Son 20 yıla baktığınızda son zamanlarda yüzde 20’nin üzerinde bir artış var bisiklet turizminde. Bisiklet turizmi aynı zamanda doğa dostudur. Bisiklet kullanmayanlar kullananlara oranla 3 kat daha hasta olma imkanına sahip. Ayrıca bisikletliler bisiklet kullanmayanlara nazaran 5 yıl daha fazla yaşıyor. Yani ben şu anda aslında 5 yıl daha gencim. Dolayısıyla bisiklet çok sağlıklı bir spor" açıklamasını yaptı.

"Bisiklet turizmi yerel ekonomi için de çok önemli"

20 yıl önce bisiklet sürenlerin öğrenciler, parası olmayan kişiler olduğuna değinen Cramer, "Ekonomik etkileri de çok önemli ama görmezden geliniyor. Bisiklet sektöründe, diğer sektörlere nazaran daha fazla iş imkanı var. Örneğin Avrupa’da bisiklet sektöründe 700 binin üzerinde iş sahibi var. Bisiklet turizminde elde edilen gelir yaklaşık 44 milyar Euro’dur. Aynı şey tur gemileriyle karşılaştırıldığında 39 milyar Euro’dur. Aynı şekilde bisiklet turizmi yerel ekonomi için de çok önemli. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir destektir. 20 yıl önce bisiklet sürenler öğrenciler, parası olmayanlardı. Oysaki şimdi durum değişti. Garajında bir lüks arabası olup da yine bisiklet sürenler tanıyorum. Dolayısıyla bisiklet turizminin yatırım maliyetleri çok çok düşükken gelir getirisi çok yüksektir" diye konuştu.

Orkun Akman: "Çabalarımızın karşılığını sonunda aldık"

Basın toplantısında konuşan EDOSK Başkanı Orkun Akman, "Cramer ile bizim aslında geçmişimiz 4-5 yıl öncesine dayanıyor. Kendisi Demir Perde Bisiklet Yolu Projesi’nin tasarımcısı aynı zamanda. Biz de EDOSK olarak Edirne ve Kırklareli’nin de bu Demir Perde Bisiklet Yolu rotasına girmesi için yaklaşık 4-5 yıldır uğraş veriyoruz. Özellikle Ergun Gözet bey çok uğraş gösterdi. Bu çabalarımızın karşılığını sonunda aldık ve Edirne ile Kırklareli’yi kapsayan 128 kilometrelik yol Demir Perde Bisiklet Yolu Rotası’na girdi. Bay Cramer de bugün toplantıdan sonra EDOSK’lu bisikletli arkadaşlarımızla o rotada bisiklet sürecek" şeklinde konuştu.

EDOSK önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Bisiklet Branşı Sorumlusu Ergun Gözet de dernek olarak 10 yıldır özellikle Trakya’da bisiklet yollarının yaygınlaşması ve bunun turizm ekonomisine katkıda bulunması için mücadele verdiklerini söyledi.

Toplantının sonunda EDOSK’lu bisikletliler söz konusu rotanın bir kısmında pedal çevirmek için yola çıktı.