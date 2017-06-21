Dev Edirne sofrası kuruldu

Edirne Belediyesi’nin Kadir Gecesi nedeniyle bu yıl dördüncüsünü düzenleyerek geleneksel hale getirdiği sokak iftarları programı, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde gerçekleşti.

İftardan saatler önce Saraçlar Caddesi’ne masalar ve sandalyeler kuruldu. Kısa süre içerisinde de masalar doldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, masaları tek tek ziyaret ederek, vatandaşların Ramazanı Şeriflerini kutladı. Ezanın okunması ve Edirne İl Müftülüğü görevlilerinden Nuri Böcekbakan tarafından yaptırılan duayla yaklaşık 10 bin kişi aynı anda iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

Tüm Edirne halkının Kadir Gecesi’ni kutlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Kadir Gecesi iftarımızı beraber açacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Kurulan dev Edirne sofrasına, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.