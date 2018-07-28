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28 Temmuz 2018 10:22

“Dikkat mutfakta gaz var” yazarak intihara kalkıştı

Edirne’de bir kişi, evindeki gaz ocağını açık bırakarak intihar girişimde bulundu.

“Dikkat mutfakta gaz var” yazarak intihara kalkıştı

28 Temmuz 2018 10:22


Edinilen bilgiye göre, olay, Medrese Alibey Mahallesi İzzet bey 2’nci Sokak Çağlar Apartmanı B blokta meydana geldi. Yakınları 69 yaşındaki İsmet A.’dan haber alamayınca polise haber verdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, içeride yaptıkları aramada mutfak kapısının kapalı olduğunu ve kapıda asılı notla karşılaştı. Mutfak kapısı üzerine yazılı notta, “Dikkat mutfakta gaz var” yazısını gören ekipler, içeride yoğun gaz kokusu olduğunu fark etti.


İsmet A’ya ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık ekipleri, daha sonra hastaneye kaldırdı. İsmet A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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