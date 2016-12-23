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23 Aralık 2016 14:22

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Darbenin konfederasyon olarak ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko,

23 Aralık 2016 14:22

EDİRNE (İHA) – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, "Darbe girişimine en sert tepki koyan konfederasyon olduğumuzu buradan bildirmek isterim. Darbenin konfederasyon olarak ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz" dedi.
DİSK Trakya Bölge Temsilciliği binasında işçiler ve basın mensuplarıyla bir araya gelen DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine değindi.
Konfederasyon olarak ülkede yaşanacak her türlü darbe girişimine karşı olduklarını belirten Beko, "Darbenin konfederasyon olarak ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Darbe girişimine en fazla sert tepki koyan konfederasyon olduğumuzu buradan bildirmek isterim. Siz darbe girişimine kalkışanları yani FETÖ’yü araç yapar da onun dışında bu topraklarda eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve kardeşlik mücadelesi verenlere karşı bir tasviye hareketi başlatırsanız o zaman biz sizin karşınızda oluruz. Bunların içinde maalesef medya da var. Siz kendinize muhalif olan medyanın fişini çekerseniz, radyoları kapatırsanız, televizyonları kapatırsanız. Biz sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz" dedi.
Suriye’den gelen acı haberlerle ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Beko, "Türkiye Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonundan çok acı çok korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Her gün yeni ölümler ve yeni barbarlık haberleriyle sarsılıyoruz. Suriye’de yaşamını yitiren askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başta kaybettiklerimizin yakınları olmak üzere hepimizin başı sağolsun. Artık yeter" ifadelerini kullandı.
Beko, DİSK’in 2017 yılında asgari ücretle çalışan işçilerin net 2 bin lira almasını talep ettiğini belirtti.



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