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03 Temmuz 2018 23:21

Diva o sesi kaçırmadı

"Diva" Bülent Ersoy, Popstar 2018 yarışmasında birinci olan Edirneli Salih Zülüfoğlu’nu kadrosuna aldı.

Diva o sesi kaçırmadı

03 Temmuz 2018 23:21

Salih Zülüfoğlu artık Ersoy’un vokalliğini yapacak.


Popstar 2018 yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yarışmanın ardından çok zaman geçmeden yarışma birincisi Edirneli Salih Zülüfoğlu’nu kadrosuna aldı. 14 Temmuz’da İzmir Çeşme’de Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak Ersoy’un arkasında Edirneli Salih Zülüfoğlu da yer alacak.


Zülüfoğlu, yarışmada gösterdiği performansla iki kez Bülent Ersoy’a nota kağıtlarını attırmış, Ersoy bir yorumunda "Bu çocukta kendimi görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.




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