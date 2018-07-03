Diva o sesi kaçırmadı

Salih Zülüfoğlu artık Ersoy’un vokalliğini yapacak.

Popstar 2018 yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yarışmanın ardından çok zaman geçmeden yarışma birincisi Edirneli Salih Zülüfoğlu’nu kadrosuna aldı. 14 Temmuz’da İzmir Çeşme’de Açık Hava Amfi Tiyatrosu’nda sahne alacak Ersoy’un arkasında Edirneli Salih Zülüfoğlu da yer alacak.

Zülüfoğlu, yarışmada gösterdiği performansla iki kez Bülent Ersoy’a nota kağıtlarını attırmış, Ersoy bir yorumunda "Bu çocukta kendimi görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.