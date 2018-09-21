Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kalbi camilere bağımlı olan bir gençlik yetiştirelim”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kur'an kurslarımızda okuyan öğrencilerimizin hem hafızlığı tamamlamaları hem de imam hatip eğitimini tamamlamaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kalbi camilere bağımlı olan bir gençlik yetiştirelim” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de Selimiye Camii'nde ilk defa gerçekleşen hafızlık icazet merasimine katıldı. 17 hafızın icazet aldığı törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Ülkemizdeki Kur'an hafızlığı geleneğinin daha da gelişmesi ve ilerlemesi gerektiğine inananlardanız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gayretler içerisindeyiz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız var. İmam hatip okullarında istiyoruz ki hafız öğrenciler olsun. Biz de Kur'an kurslarımızda okuyan öğrencilerimizin hem hafızlığı tamamlamaları hem de imam hatip eğitimini tamamlamaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Serhat şehri Edirne'mizde yıllardan beri ilk defa böyle bir merasim gerçekleştirmek büyük bir sevinç kaynağıdır” dedi.

Gençlerin camileri sevmesi konusunda bilgiler veren Erbaş, “Biz hep şunu istiyoruz. Kur'an'a gönül veren bir gençlik yetiştirelim. Kalbi camilere bağımlı olan bir gençlik yetiştirelim. Sevgili Peygamberimizin müjdesine nail olan gençlik yetiştirelim” dedi.

Son olarak Hazreti Peygamber'in bir hadisini hatırlatan Erbaş, “Bir hadisi şerifinde buyuruyor ki; ‘Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde güneşin insanın beynini fokur fokur kaynattığı o mahşer gününde Allah'ın ağacının altında gölgeleneceği 7 sınıf insandan birisi de gönlü, yüreği, kalbi camilere bağlı gençlerdir' diyor” ifadelerine yer verdi.