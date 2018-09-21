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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Millet Kıraathanesi'nde

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, Edirne'de Trakya Üniversitesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu.


Edirne'de Selimiye Camii'nde ilk defa gerçekleşen hafızlık icazet merasimine katılmak üzere kente gelen Dr. Ali Erbaş, 17 hafızın icazet aldığı tören sonrası kent genelinde incelemelerde bulundu. Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaflarla bir araya gelen Erbaş, Trakya Üniversitesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Ali Erbaş'a Millet Kıraathanesi'nde bulunan kitaplarla ilgili bilgiler verdi.

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