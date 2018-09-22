Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ebeveynlere çağrı

Dr. Ali Erbaş, buluğ çağı döneminin önemine değinerek, “Bu yaşlarda biz eğer dinimizi güzel öğrenirsek, ileri ki yaşlarımız da haramlardan, yanlışlardan, yanlış hareketlerden, yanlış davranışlardan kendimizi korumuş, kurtarmış oluruz” dedi.

Dr. Ali Erbaş, iki günlük Edirne programının son bölümünde, Yıldırım Mahallesi'nde romanların ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede bulunan Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Erbaş, ailelere, gençlere ve çocuklara seslenerek, buluğ çağı döneminde ve öncesinde neler yapılması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulundu.

“Buluğ çağına kadar çocuklarımıza ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini öğreteceğiz”

Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmasında, gençlerin ve ailelerinin buluğ çağı öncesinde ve sonrasında neler yapması gerektiğini vurgulayarak, “Rabbimiz buyuruyor ki, biz insanı en güzel bir suretle dünyaya getirdik. Yeni doğan bir bebeğe baktığınız zaman, o güzelliği o bebekte görüyoruz değil mi? O bebeğin güzelliğini büyüdüğü zaman yanlış hareketler, yanlış davranışlar, haramlar, İslam'dan uzak yaşayış, onun o güzelliğini bozuyor. Bozmaması için o bebeğin o yaradılıştaki güzelliğini devam ettirebilmesi için artık buluğ çağına erdikten sonra ibadetlerimizi yapacağız. Buluğ çağına kadar da ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini öğreneceğiz. İnancımızın ne olduğunu öğreneceğiz. Bunun da belli bir yaşı vardır, işte o yaşta burada gençlerimiz var, çocuklarımız var. Bu yaşlar. Bu yaşlarda biz eğer dinimizi güzel öğrenirsek, ileri ki yaşlarımız da haramlardan, yanlışlardan, yanlış hareketlerden, yanlış davranışlardan kendimizi korumuş, kurtarmış oluruz. Ve güzel bir insan olarak etrafımızı da faydalı ışık saçan etrafımızı aydınlatan bir şahsiyet bir kişilik olarak bu dünyadaki ömrümüzü devam ettirir ve ömrümüz bittikten sonra da rabbimizin huzuruna anlımız ak, yüzümüz pak bir şekilde çıkmış oluruz” dedi.

Konuşmasının ardından 15 Temmuz Gençlik Merkezi'ni gezen Dr. Erbaş'a, Mega Genç Spor Kulübü tarafından isminin yazılı olduğu futbol takımı forması hediye edildi.