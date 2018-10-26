Doğa onlara emanet

Edirne Belediyesi ve İl Mili Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde Edirne Belediyesi Kent Ormanı'nda öğrencilere doğa sevgisi anlatıldı, ağaçlar tanıtıldı. Çocuklar, geleneksel çocuk oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Edirne Belediyesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında toplam 6 okuldan 120 öğrenciye çevre farkındalığı aşılandı. Edirne Belediyesi Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Edirne Belediye Bandosu'nun çaldığı müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulundan gelen öğrenciler, çocuklara çeşitli spor aktiviteleri yaptırdı.

Doğa dostu sunumlar ile bilgilendirilen öğrencilere doğa sevgisi anlatıldı, ormanda yer alan ağaçlar tanıtıldı. Kentin akciğerleri olan söğütlüğün çocuklara emanet olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrukulu, "Biliyoruz ki çocuklarımız onlara emanet ettiğimiz doğaya ve çevreye sahip çıkacaklar. Büyükler olarak bugüne kadar biz kirlettik. Ama çocuklar ne olur artık kirletmemize izin vermeyin" dedi.

Edirne Belediyesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında toplam 6 okuldan 120 öğrencinin Edirne Kent Ormanı'na geldiğini ifade eden Tanrıkulu, "Peyzaj Mimarı Cansu Konyalı Dereli de bize bu konuda yardımcı olacak. Ayrıca Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'ndan gelen öğrencilere teşekkür ediyorum. Öğrencilere burada çeşitli sporlar yaptıracaklar" ifadelerini kaydetti.

Daha sonra öğrenciler Edirne Belediye Bandosu'nun çaldığı müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Tanrıkulu, çocuklara doğa ve doğa sevgisi hakkında bilgiler verirken; ormanda bulunan ağaçları tanıttı. Çocuklara spor yaptırarak sağlıklı yaşamanın önemine değinildi.