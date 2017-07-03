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03 Temmuz 2017 20:18

Doğalgaz tesisatını yetkili firmalara yaptırın uyarısı

Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Şapçı, Keşan ilçesinde doğalgaz tesisatı döşetecek vatandaşlara, yetkili firmalara yaptırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Doğalgaz tesisatını yetkili firmalara yaptırın uyarısı

03 Temmuz 2017 20:18


Doğalgaz tesisatı döşeyecek firmalarda mutlaka yetki belgeli makina mühendisini bulundurma mecburiyeti olduğunu vurgulayan Tanju Şapçı, "Bu firmalar mühendis ile birlikte yetki belgesi numarası almalı. Bu işin ne kadar riskli bir iş olduğunun hala farkında değiller. Bu durum bir hasta bakıcının doktorluk yapması gibi bir şeye benziyor. Yetkisiz firmaların da doğal gaz işi yapması, ilerleyen süreçte telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebilir. Bu işin önemi bilinmeli ve mutlaka mühendis kontrolünde yapılmasının bilincine varılmalı. Ankara’da 5 genç zehirlenerek hayatını kaybetti. Bu nedenle doğal gaz tesisatı yaptıracaklar dikkatli olmalı. Eğer vatandaşlarımız yetkisiz firmaya tesisat döşeme işini yaptırırsa, ilerleyen süreçte gaz açma konusunda sorun yaşayacak ve yine yetkili bir firmaya başvurmak durumunda olacak” dedi.



“Yetkisiz firmalara itibar edilmemeli”


Yapılacak doğalgaz iç tesisat hattı işinin mutlaka kurallara ve kanunlara uygun olması gerektiğini ifade eden Tanju Şapçı, “Kural ve kaideleri olmayan işler, daha sonra doğalgaz dağıtım firması tarafından önlenecek, yetki sahibi olmayan firmaların yaptığı tesisatın gazını açmayacaktır. Keşan’da, sadece proje desteği veren mühendisler var. Bunların da tespit edilip üzerlerine gidilmesi gerekiyor. Bunun zararını hem mal sahipleri, hem de proje çizen arkadaşlarımız görecek. Bunları önlemek için de yetkisiz firmalara itibar etmememiz gerekiyor” diye konuştu.




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