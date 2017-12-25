Dosyayı getir 50 bini kap

Edirne İŞKUR Müdürü Şengül Çildam, engelli ve eski hükümlülere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimi alan kişilerin, kendi işlerini kurmaya yönelik dosyalarını 29 Aralık 2017 tarihinde İŞKUR Müdürlüğüne getirmesi gerektiğini söyledi.

Çildam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eski hükümlülere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimimiz başladı. Yaklaşık 15 eski hükümlü eğitime katıldı. Eğitimler Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda devam ediyor. 29 Aralıkta son başvuru tarihi olan hibe programımıza engellilerimizden de dosya bekliyoruz. Hibe 50 bin TL. Kendi işlerini kurmaya yönelik dosya bekliyoruz” dedi.