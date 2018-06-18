DP Keşan İlçe Başkanlığı, Demirel’in ölüm yıldönümünde mevlit okuttu

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölümünün 3. yılı nedeniyle mevlit okutuldu.

Program, öğle namazında, ilçeye bağlı Beyendik beldesinde Ebubekir Merkez Camii’nde yapıldı.

Program sonunda konuşan İlçe Başkanı Cemil Gülver, Demirel’i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Demirel, Türk siyaset tarihine damga vuran önemli biriydi. 40 yıllık siyasi hayatında, 6 kez gittiği başbakanlığa 7 kez geldi.17 Haziran 2015 tarihinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Ülkeye verdiği hizmetlerden ötürü kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi.