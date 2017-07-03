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03 Temmuz 2017 19:27

DSİ’nin yaptığı atık su arıtma tesisi faaliyete geçti

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ergene Havzası’nın kirlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan 7 projeden birisi olan Keşan Atık Su Arıtma Tesisi faaliyete geçti.

DSİ’nin yaptığı atık su arıtma tesisi faaliyete geçti

03 Temmuz 2017 19:27


Konuyla ilgili olarak bilgi veren AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı Başkanı Hüseyin Boyalık, “Atık su arıtma tesisimiz faaliyette. Faaliyette olan atık su arıtma tesisimizde, kanalizasyon suyu olmasına rağmen burada herhangi bir koku hissedilmiyor. Bakteriler diğer çökertme havuzunda üretiliyor ve bu suyun arıtılması sağlanıyor. Keşan ovasına ve Ergene Havzası’na giden sular artık temiz dökülüyor. Çiftçimize kötü sular gitmeyecek. Derelere artık pis, arıtılmamış sular karışmayacak. Çevremiz kirlenmeyecek. Bu tesisin yapılmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’nun büyük katkısı var. Atık su arıtma tesisi DSİ eliyle, AK Parti hükümeti tarafından Keşan’a kazandırılmıştır” dedi.




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