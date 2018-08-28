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28 Ağustos 2018 16:55

Duba ile usulsüz yol kapatanlara 488 TL para cezası

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Edirne Belediyesi Zabıta ekiplerince, yol kenarı ve kaldırımlara usulsüz şekilde konan duba ve delinatörler kaldırıldı, bazı işletme sahiplerine ise 488 TL para cezası uygulandı.

Duba ile usulsüz yol kapatanlara 488 TL para cezası

28 Ağustos 2018 16:55


Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Edirne Belediyesi Zabıta ekiplerince, Kıyık Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde, cadde üzerinde ve kaldırımlarda bulunan ve trafiği güçleştirecek, engel oluşturacak şekilde bırakılan sahipsiz duba, delinatör, teneke, pano vb, nitelikte olan malzemeler toplandı. Denetimler kapsamında, karayoluna bu nitelikte malzeme bırakan işletme sahiplerine, Karayolu Trafik Kanunu 14. Maddesinden 488 TL ceza işlem uygulandı. Ekiplerin, söz konusu denetim ve kontrollerini arttırarak sürdürecekleri bildirildi.




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