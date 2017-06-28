Dünya güzeli Akın’dan doğada pozlar

Akın, Edirne’nin İpsala ilçesine gelerek Ramazan bayramının son günü sevgilisi Atakan Koru’nun ailesi ile bayramlaştı. Sosyal medya hesabında İpsala’dan 2 fotoğraf paylaşan Akın, hayranlarından beğenisini topladı. Türkiye’nin çeltik üretiminde büyük yere sahip olan İpsala’da, çeltik tarlalarını sulamada kullanılan su kanalının başında fotoğraf çekilen Akın, sosyal medyada "Suyun başında haberim yokmuş gibi çek kanka" yazdı. Bir de ceviz ağacının altında fotoğraf paylaşan Akın, sosyal medyadan takipçilerinin bayramını kutladı.

Akın’ın sosyal medya hesabında sevgilisi Atakan Koru’nun memleketi Edirne’nin İpsala ilçesinde paylaştığı fotoğraflar sıkça yer alıyor.