Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 18:27

Dünya şampiyonuna beşibiryerde

Türkiye’nin dünya şampiyonu ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar’a, Edirne Belediyesi Meclis Kararı’yla beşibiryerde hediye edildi.

Dünya şampiyonuna beşibiryerde

18 Eylül 2017 18:27

Adar’a ödülü takdim eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Yasemin Adar, Edirne’nin ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurarak, bizi gururlandı. Başarıların daim olsun” dedi.


Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Türkiye’nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu güreşçisi olarak tarihe geçti. Trakya Birlik’in güreşçisi olan Adar’ın bu başarı üzerine Edirne Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda Adar’ı beşibiryerde ile ödüllendirme kararı aldı.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisini ziyarete gelen Adar’a, Edirne Halkı ve Belediye Meclisi Üyeleri adına beşibiryerde takdim etti.


Edirne Belediye Meclisi olarak, derece elde eden Edirneli sporcuları ödüllendirdiklerini ifade eden Gürkan, “Adar, Trakya Birliğin güreşçisi olarak, Edirne Halkı’na büyük bir mutluluk yaşattı. Öncelikle Atatürk’ün evladı ve bir kadın olmandan dolayı gurur duydum. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yaptığımız için de güreşe çok yakınız. Başarıların daim olsun. Bizim bir geleneğimiz var; Edirne’de başarılı olan sporcuları ödüllendiriyoruz. Edirne Halkı ve belediye meclis üyelerim adına bu küçük ödülü sana takdim etmek istiyorum” dedi.


Adar da Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, Edirne’ye bu gurur her zaman yaşatmak için daha da fazla çalışacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç