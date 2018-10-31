Edirne Adliyesi'nde bebek bakım ve emzirme odası açıldı

Edirne'de ‘Bebek Dostu Destekleyici Kurum' olma çalışmaları doğrultusunda Edirne Adliyesi'nde bebek bakım ve emzirme odası açılışı yapıldı.

Edirne Adliye Sarayı'nda gerçekleştirilen açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökan Yaldız, İdare Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Vergi Mahkemesi Başkanı Ebru Göç, Baro Başkanı Alper Pınar, Ağır Ceza Mahkemesi başkanları, hakimler, savcılar, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve adliye personeli katıldı. Açılışta konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, anne sütünün ve bebek bakımının önemine değinerek, Edirne Adliyesi'nin “Bebek Dostu Destekleyici Kurum” olması için çalışmalar yapacağını belirtti.

Açılış sonrası Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda Doktor Firuze Karaağaçlı Özdöver tarafından adliye çalışanlarına anne sütü, emzirme ve bebek bakım odası kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.