Edirne Akademi’den etkili iletişim ve insan hakları eğitimi

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Edirne Akademi, Beykoz Üniversitesi Görsel İletişim Programı Başkanı Serap Bozkurt’u ağırladı. Bozkurt, Edirne Belediyesi Nikah Salonu’nda belediye personeline “Etkili İletişim ve İnsan Hakları” üzerine eğitim verildi.

Eğitim öncesinde söz alan İletişim Sosyoloğu Doç. Dr. Serdar Taşçı eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu ve Edirne Akademi’nin bu amaçla kurulduğunu söyledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında kurulan Edirne’de Akademi’de söyleşiler ve eğitimlerin olacağını ifade eden Taşçı, “Beykoz Üniversitesi Görsel İletişim Programı Başkanı Serap Bozkurt Belediye personeline ‘Etkili İletişim ve İnsan Hakları’ üzerine eğitim verilecek. Bu eğitim Edirne Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Edirne Akademi iş birliği ile düzenlendi. Edirne Belediyesi Personeli bu eğitimleri burada bu ekollerden alacağı için çok şanlı. Çünkü alanında gerçekten uzman eğitmenler tarafından bu eğitimler verilecek. Bu sebepten burada olan ve bu eğitime katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimler kurumsallığın daha da geliştirilmesi için düzenleniyor”

Bazı şeylerin öneminin ve değerinin süreç içerisinde ortaya çıktığını; öğrenmenin de bir süreç olduğunu ve öğrenmek için de bir şeyler yapmanın gerekli olduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Eğitim bilimciler eğitimi insanda istendik davranışların geliştirilmesi olarak tanımlıyorlar. Toplum için özellikle belediye gibi halkla iç içe olan kurumlar için işinizi nasıl yaptığınız önemli. Bu eğitimler bunun için. Vatandaşı ilgilendiren nokta belediyeden muhatap olduğu kişinin işini kısa sürede, sağlıklı bir biçimde, bir daha bozulmayacak şekilde çözüp çözmediği. Bu eğitimler kurumsallığın daha da gelişebilmesi için düzenleniyor. Hepimiz için bir altın kural var. Biz vatandaşa; halka, insana hizmet ediyoruz. Ürettiğimiz her şey doğrudan vatandaşı, halkı ilgilendiriyor. Ben bu eğitimleri çok önemsiyorum. Moğollar’ın bir atasözü var. ‘İnsan dışıyla karşılanır, içiyle uğurlanır.’ Bu kadar önemli bir noktadadır iletişim” dedi.

“Bu akademi de çok şey öğreneceksiniz”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bütün ilişkilerin iletişimle kurulduğunu ve her şeyi iletişimin belirlediğini söyleyerek “Bu akademide daha çok şeyler öğreneceksiniz. Sadece etkili iletişim ve beden dili konularında değil, demokrasi, medya, etik, insan hakları, özgürlükler siyaset gibi konularda da eğitim göreceksiniz. Biz hepimiz Edirne Belediyesi’ni temsil ediyoruz. Bu sebeple davranışlarımız, konuşmalarımız Edirne Belediyesi’ni temsil edecek şekilde olmalı. Benim en çok önem verdiğim projelerden, çalışmalardan birisi; Edirne Akademi. Biz bu akademide önce kendimizi; sonra vatandaşımızı, talep eden halkı, eğitmeye devam edeceğiz. Bu akademide buluşacağınız akademisyenler, hocalar, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler size bambaşka ve yepyeni bir dünyanın kapılarını açacak. Bu akademiden çıkan sonuçlar size hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda artı değerler getirecektir. Bu bağlamda bütün çalışma arkadaşlarıma bütün personelime güvendiğimi belirtmek istiyorum. Siz bunları yaptığınızda ve bu eğitimleri tamamladığınızda daha kurumsallaşmış bir belediye; hepimizin belediyesi olacak. Bugün burada olan hocalarıma geldikleri için ve bu eğitimleri gerçekleştirecekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ardından, Beykoz Üniversitesi Görsel İletişim Programı Başkanı Serap Bozkurt iletişimin tarihini, nasıl ortaya çıktığını ve iletişim kurma becerilerinin neler olduğunu anlatan bir eğitim gerçekleştirdi.