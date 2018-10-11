Edirne ‘Altın Bebek Dostu İl' oldu

Edirne'ye “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” doğrultusunda gösterdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla ‘Altın Bebek Dostu İl' unvanı verildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” doğrultusunda “Altın Bebek Dostu İl” unvanını alan iller için Ankara'da plaket töreni düzenlendi. Plaket törenine Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan katıldı.

Gecede Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'a Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter tarafından "Altın Bebek Dostu İl" plaketi verildi.