Edirne’de, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edirne Baro Başkanı Avukat Özgür Yıldırım, “Hiçbir güç yüce Türk milleti adına yargılama yapan bağımsız ve tarafsız Türk yargısına müdahale edemez. Süper güç de olsa, hiçbir devlet yargılanmakta olan vatandaşın lehine karar verilmesi için Türk yargısına talimat veremez. Azılı teröristleri barındıran ve Türkiye’ye iade etmeyen yabancı devletler, Türk devletine demokrasi, insan hakları hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve adalet dersi vermeye kalkamaz” dedi.