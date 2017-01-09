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09 Ocak 2017 16:12

Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl MüdürüDişlioğlu, ’10 Ocak Çalışan Gazteciler Günü’nü kutladı

Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl MüdürüDişlioğlu, ’10 Ocak Çalışan Gazteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 16:12

Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Fikret Dişlioğlu 10 Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda "Mesai mefhumu gözetmeksizin, gerektiğinde 24 saat görev yaparak gerek ilimizin tanıtımına gerek kurumlar ile kamuoyu arasındaki bilgi akışına büyük katkı sağlayan tüm basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyorum" dedi.
Her mesleğin kendine özgü sıkıntıları bulunduğunu belirten Dişlioğlu, "Birlikte, gazeteciliğin özel gayret ve emek gerektiren bir meslek olduğu, basın meslek ilkeleri çerçevesinde gece gündüz demeden görev yaptıkları ve bu görevleri yerine getirirken birçok zorluklarla karşılaştıkları aşikardır. Bu zorlukları göz önünde bulunduran ve gazetecilerin mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmayı amaç edinen Genel Müdürlüğümüz, basın mensupları için yeni kazanımlar elde edilmesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir" şeklinde konuştu.
Kamuoyunu doğru ve tarafsız haberlerle aydınlatan, okuyucularını bilgilendiren, doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarının, "Basının ne kadar önemli bir işlevi olduğunu, millî mücadele döneminde, kurtuluş savaşında olduğu gibi 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gecesi ve sonrasında izlediği, ülkesi ve halkının çıkarları ile örtüşen yayın politikası ile bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.
Dişlioğlu, mesai mefhumu gözetmeksizin, gerektiğinde 24 saat görev yaparak gerek Edirne’nin tanıtımına gerek kurumlar ile kamuoyu arasındaki bilgi akışına büyük katkı sağlayan tüm basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladığını vurgulayarak, "Kocaman bir aile olduğumuzu düşündüğüm gazeteci arkadaşlarıma selam ve saygılar sunuyorum "ifadelerine yer verdi.



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