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31 Ağustos 2018 17:17

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: “Ambulans çalışanlarına bahşiş vermeyin”

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, “Ambulans ve cenaze aracı çalışanlarına bahşiş verildiğini duyuyorum.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: “Ambulans çalışanlarına bahşiş vermeyin”

31 Ağustos 2018 17:17

Ben halkımızdan çalışanlara bahşiş vermemeleri için sesleniyorum. Çalışanlarımız, maaşlı çalışandır” dedi.


Tanrıkulu, belediyenin ALO 188 ücretsiz sağlık hizmetleri olduğunu belirterek, “188 arayan bir vatandaşımız hiçbir torpil olmadan ambulans hizmetinden yararlanabilir. Halkımız belediye hizmetine kendisinin ulaşılabilir olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir tanıdık olmasına gerek yok. Bir siyasi tanıdığının olması şart değil. Önemli olan sistemin işlemesi. Hasta nakil ambulasımızı ikiye çıkararak gerekli hastalarımıza ve Edirnelilere hizmetimizi arttırdık. Hastaları evlerinden hastaneye ve hastaneden evlerine ücretsiz taşıyoruz. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile güç birliği yapıyoruz. Sultan 1. Murat Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri bu hizmetimizden haberdar. Yakın köylere gidecek hastaları bizi arayarak yönlendiriyorlar” dedi.



“Çalışanlarımız, maaşlı çalışandır”


188’i arayan bir vatandaş aynı zamanda cenaze hizmetlerine de ulaşabileceğinin altını çizen Tanrıkulu, “Türkiye’nin her yerine hizmet veren cenaze araçlarımız mevcut. Kefen takımı ve dua yemeklerini de ücretsiz veriyoruz. İsteyen acılı aileye dua yemeği gönderiyoruz. Tabut ve tahtasına kadar herşeyi ücretsiz sunuyoruz. Ambulans ve cenaze aracı çalışanlarına bahşiş verildiğini duyuyorum. Ben halkımızdan çalışanlara bahşiş vermemeleri için sesleniyorum. Çalışanlarımız, maaşlı çalışandır” şeklinde konuştu.




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