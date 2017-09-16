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16 Eylül 2017 13:12

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Atatürk ilkeleri ışığınız, yolunuz aydınlık olsun”

2017-2018 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bugün yepyeni başlangıçlara merhaba dediğimiz, minik kalplerin heyecanına ortak olduğumuz bir gündeyiz.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: “Atatürk ilkeleri ışığınız, yolunuz aydınlık olsun”

16 Eylül 2017 13:12

Bir öğretmen ve uzun yıllar eğitim camiasının içinde yer alan biri olarak, sizlerle aynı heyecanı paylaşmaktayım. Atatürk’ün ilkeleri ışığınız, yolunuz aydınlık olsun. İyi dersler” dedi.


Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün üzerinde en çok durduğu, emek harcadığı ve önem verdiği konuların en başında eğitimin geldiğini belirten Gürkan, “Eğitim, bir ülkenin milli meselesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlaşma yolunda attığı en büyük adımdır. Çağdaş eğitim, toplumsal yaşamımızın biçimlendirilmesinde, geleceğe yönelik adımlarımızın belirlenmesinde ve çağdaşlaşma sürecinin başarıya ulaşmasının vazgeçilmez öğesidir. Sağlam temeller üzerine kurulan bir eğitim, ülkemizin geleceğinin en önemli koşuludur” ifadelerini kullandı.


Eğitimin yaşamın her anında ihtiyaç duyulan bir süreç olduğunu ifade eden Gürkan, “Gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurabilmemiz, ülke olarak daha da güçlenebilmemiz, geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için siz çocuklarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Bir milletin geleceği, o ülkenin evlatlarının elindedir. Bizlerin görevi de geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımıza en iyi imkanları sunmaktır” dedi.


Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için çalışmalarını sürdüklerini belirten Gürkan, şunları söyledi:


“Bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak her daim sizlerin yanınızdayım. Edirne Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapıyor, sizlerin daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için birçok farklı projeye imza atıyoruz. Çocuklarımızın özgürce oynayabileceği alanlar oluşturmak için mahallelerdeki çocuk parklarını arttırıyor, her yıl düzenlediğimiz kitap fuarı ile çocuklarımızı yayınevleriyle buluşturuyoruz. Sevdikleri yazarlarla sohbet etme imkanı da bulan çocuklarımıza, öğretmenlerimizin desteğiyle de kitap okuma alışkanlığı kazanması için katkı sağlıyoruz. Edirne Belediyesinin bünyesinde oluşturduğumuz Çocuk Korosu’yla da çocuklarımızı müzikle buluşturuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, maddi durumu yetersiz ailelerimizin çocuklarına okul forması yardımları ile destek olmaya devam ediyoruz. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığınız, yolunuz aydınlık olsun.”




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